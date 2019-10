Tchad : "des efforts supplémentaires" attendus dans les régies financières

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a dirigé ce lundi au Palais présidentiel, la réunion hebdomadaire sur les régies financières, en présence des chefs des départements ministériels concernés et leurs collaborateurs.



Après avoir rappelé l’importance de l’exercice à titre d’introduction, le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet a laissé place aux ministres et responsables des principaux services générateurs de recettes de faire un état de lieu, selon la Présidence.



"Chacun en ce qui le concerne a dressé un tableau aussi bien en termes de recettes que de dépenses. Les chiffres avancés ont été analysées à la lumière des mesures prises précédemment dans le cadre de l’optimisation des ressources douanières et fiscales."



Les discussions menées par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet n’ont pas perdu de vue l’évolution des recettes dans les provinces concernées par l’état d’urgence.



"La situation prête à l’optimisme à écouter les uns et les autres. Cependant, des efforts supplémentaires restent à fournir. Raison pour laquelle d’autres solutions sont préconisées visant à éviter la déperdition et mieux contrôler les ressources dans les caisses de l’Etat, à un moment où la prolongation de la fermeture des frontières entre le Tchad et certains pays voisins comme le Nigéria continue à influencer négativement les recettes douanières", conclu la Présidence.