Tchad : des éleveurs et agriculteurs formés en gestion des conflits au Sila

L'association pour le développement de Sila (ADS) a lancé depuis ce jeudi une formation sur la gestion et la résolution des conflits intercommunautaire, ainsi que la cohabitation pacifique.



​Cette phase de formation prévoit plusieurs modules et concerne les cultivateurs et agriculteurs de la province de Sila. Plusieurs participants sont venus des quatre coins de la province.



Pour l'ONG ADS, les techniques de médiation sont les stratégies qui favorisent la résolution ou le règlement pacifique des conflits dans la société pour une vie harmonieuse basée sur la justice et l'équité. Ainsi, les participants sont formés sur le rôle de la médiation communautaire et les qualités du médiateur sur le territoire.