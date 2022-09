Tchad : des enquêteurs formés sur la vérification des détentions arbitraires et illégales

Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Saleh Ben Biang, indique que la vérification de la légalité des détentions dans les établissements pénitentiaires et les centres de privation de liberté contribue énormément à la stabilité du Tchad. Les arrestations arbitraires sont l'une des causes des frustrations.



Les participants recommandent au gouvernement et au ministère de la Justice chargé des droits humains de mettre à leur disposition des ordinateurs et d'autres outils nécessaires de travail ; d'étendre cette mission pour couvrir l'ensemble du territoire national compte tenu de la pertinence ; et de pérenniser les missions de vérification des cas de détention au Tchad.



Les récipiendaires recommandent au Haut commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme et à la CNDH d'apporter leur appui multiforme au gouvernement du Tchad pour parfaire le processus de collecte des données sur la vérification de la légalité des détentions, et d'accompagner le gouvernement tout au long de ce processus de vérification.