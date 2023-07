Tchad : des enseignants formés au Guera pour identifier les cas de violence domestique et les orienter

L'objectif de cette formation est de contribuer à la réduction des violences faites aux enfants dans le milieu scolaire. 25 enseignants ont été formés à l'identification des cas de violence domestique. Ils ont été dotés de connaissances sur la protection des enfants, le processus d'orientation et de référencement des victimes vers les services sociaux afin de garantir une prise en charge adaptée. L'accent a également été mis sur la promotion de la culture de la paix et de la cohabitation pacifique entre les élèves.



Cette nouvelle stratégie vise à encourager les membres de ces clubs à échanger et à débattre avec leurs collègues sur les conséquences des mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, la lutte contre les violences faites aux enfants, ainsi que sur l'importance de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école. Les actions sont également liées à la lutte contre les violences en relation avec les centres sociaux de Mongo, Abtouyour, Melfi et Mangalmé.



Cependant, ces activités, qui se dérouleront principalement dans les établissements scolaires, impliqueront également les enseignants. C'est pourquoi la délégation a pris des mesures pour renforcer les capacités de vingt-cinq enseignants des départements d'Abtouyour et du Guéra en matière de protection de l'enfant, en mettant l'accent sur l'identification des cas de violence domestique et l'orientation vers les services sociaux pour une réponse multisectorielle.



L'atelier se tiendra du 14 au 15 juillet 2023 à l'Adetic de Mongo.