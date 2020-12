Tchad : "des esprits malins ont commencé à parler comme s'ils étaient dans leur salon"

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, s'est exprimé samedi dans le département de Dababa, au Hadjer Lamis, lors de la rénovation des locaux du parti par un militant.



Selon Zene Bada, "quelques esprits malins, politiciens en mal de popularité, ont commencé à parler comme s'ils étaient dans leur salon".



"Ils parlent au peuple tchadien. Ils incitent le peuple tchadien à la violence, à la révolte. Ceci est banni par la Loi et par notre Constitution. Le MPS s'inscrit en faux par rapport à ces personnes qui commencent par attiser la haine en disant aux tchadiens que ceux-ci sont du Nord, ceux-là sont du Sud, ceux-là sont des musulmans, les autres sont des chrétiens ou des animistes. Il faut vous lever à travers tout le Tchad", affirme le secrétaire général du MPS.



Mahamat Zene Bada demande à tous les militants du MPS de ne pas "céder à la provocation".



"Répondez point par point que nous avons un programme politique, un projet de société, que le Maréchal dirige le Tchad depuis 30 ans, que le MPS a versé du sang pour renvoyer une dictature implacable. Le MPS a offert au peuple tchadien la liberté et la démocratie. Et la démocratie est irréversible. (...) Répondez, débattez. Allez vers le débat. Montrez à ces gens que le MPS n'est pas ce qu'ils pensent", déclare-t-il.



Il ajoute que "quand quelqu'un attise comme ça une haine, ça veut dire qu'il n'a plus d'armes, plus d'idées, pas de projet de société. Alors il est battu d'avance".