Tchad : des étudiants d’Abéché font un généreux don au Centre Hospitalier Universitaire

Un groupe d'étudiants issus de différentes institutions d'enseignement supérieur à Abéché a fait un don de sang au Centre Hospitalier Universitaire d'Abéché le 18 juin 2023. Cela s'est déroulé à la banque de sang de l'hôpital provincial d'Abéché. Ces étudiants ne sont pas venus les mains vides, ils ont également distribué des boules de savon et des produits d'hygiène aux patients des différents services du CHU d'Abéché.



Au nom des étudiants, Abdraman Hissein Fadoul a déclaré que l'union des étudiants des institutions d'enseignement supérieur dans le Ouaddaï vise à aider les couches sociales de la population. Ainsi, cette activité en est un exemple concret. Selon lui, par ce geste, son organisation contribue à soulager en partie la pénurie de sang et à alléger la souffrance des patients.



Abdraman Hissein Fadoul a saisi l'occasion pour appeler les autres organisations de jeunesse et les personnes de bonne volonté à penser aux patients des différentes structures sanitaires de la province.



Le responsable de la banque de sang du Centre Hospitalier Universitaire d'Abéché, Moussa Zakaria, a remercié les membres de l'union des étudiants pour leur geste, qu'il a qualifié d'acte humanitaire important. Il a exhorté la population à venir donner son sang afin de venir en aide aux patients, car c'est à travers ce sang que l'on peut sauver des vies.