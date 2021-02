Tchad : des étudiants lancent une association pour le développement à Abéché

L'association des jeunes étudiants du Ouaddaï géographique pour le développement (AJEOGD) a lancé officiellement ses activités samedi dernier à l'hôtel de ville d'Abéché.



Le président de l'association Annour lobodé Malick a expliqué qu'elle œuvre pour le développement de la province du Ouaddai, mais aussi la cohésion sociale et la citoyenneté. Selon lui, l'association continuera à faire davantage pour le développement d'Abéché.



Le sultan abbasside du Dar Ouaddai, Cherif Abdelhadi Mahdi, a demandé aux jeunes d'être unis et de laisser de côté les clivages ethniques.



L'éducation est la clé du développement, a-t-il martelé. Cherif Abdelhadi Mahdi a demandé aux parents d'éduquer leurs progénitures que de les laisser emprunter le chemin de l'orpaillage.



Lançant officiellement les activités de cette association, Ali Ahmad Senoussi, représentant le gouverneur de la province du Ouaddai à cette cérémonie, a exhorté les jeunes à la cohésion. Pour lui, cette association est dynamique, car elle est constituée des jeunes intellectuels venus des différents horizons du pays.



Les danses folkloriques du terroir et la remise des attestations aux différents responsables ont mis un terme à la cérémonie.