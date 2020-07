Tchad : des étudiants nettoient l'hôpital central de Goz Beida

À Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, les jeunes prennent les devants pour les opérations de salubrité. Les étudiants de l'École normale d'instituteur bilingue (ENIB) se sont rendus samedi matin à l'hôpital central de Goz Beida pour une vaste action de salubrité.



72 étudiants se sont munis de pelles, pioches et d'autres matériels pour nettoyer les lieux. Ils ont déblayé la cour, enlever les mauvaises herbes et collecter des détritus à l'intérieur et à l'extérieur de la structure sanitaire, grâce à des brouettes.



Pour les étudiants, l'objectif est de rendre le lieu salubre sachant qu'il est fréquenté par des personnes malades et vulnérables. C'est également une marque de reconnaissance envers le personnel soignant.



L'opération de salubrité a pris fin avec une photo de famille.