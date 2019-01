Tchad : des experts évaluent les potentialités du secteur agricole

Le ministère de l'Economie et de la Planification du développement a mandaté des experts de la société African Management Services Company (AMSCO) afin de réaliser une étude de faisabilité du secteur agricole, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND).



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne et les experts se sont retrouvés ce jeudi 17 janvier à N'Djamena afin de restituer les travaux d'une étude sur les agropoles et d'amender les documents.



Les agropoles devraient permettre d'offrir une meilleure structuration des filières agricoles productrices afin d'impulser le développement du Tchad par les qualifications des projets et des programmes.



"En septembre 2017, lorsque le chef de l'Etat a porté le PND à la table-ronde de Paris, il s'attendait à ce que les financements annoncés soient traduits dans les faits. C'est cette activité que nous, nous sommes donnés, la mission d'accomplir. Nous avons commandité un cabinet international expérimenté qui a essayé de faire ce travail et qu'il va présenter afin de permettre que le Tchad mobilise effectivement les financements attendus, dans les secteurs stratégiques de développement notamment l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les infrastructures", a déclaré le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



Après la présentation des travaux par les experts, les participants à l'atelier de restitution se sont relayés pour poser des questions axées notamment sur la question de l'autosuffisance alimentaire.



"L'initiative que nous menons, nous la menons avec des tchadiens parce que nous voulons que l'Afrique puisse gagner en ayant chez elle le maximum de compétences possibles pour asseoir et construire son développement", selon le directeur général d'AMSCO, Yves Alain Epangue.



Les experts vont prendre en compte les nouvelles considérations et intégrer les observations à la version finale du document.