Tchad : des femmes donnent leur sang pour les soldats blessés

L'élan de solidarité ne faiblit pas au Tchad. Des membres de l'association Malz pour le développement socio-économique des femmes ont fait un don de sang ce vendredi au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) à N'Djamena.



Ce geste qui vient renforcer les réserves de la banque de sang est destiné à sauver des vies, notamment celles des soldats blessés au front dans la guerre contre Boko Haram.



La présidente de l'association, Samiyah Abdoulaye Senoussi, a félicité la banque de sang pour son action qui permet de sauver des vies. Elle a estimé que la solidarité doit être pleine pour barrer la route au terrorisme et ses atroces conséquences.



"Avant de prélever le sang, on va essayer de vérifier tous les paramètres.. Quand une femme vient, on va lui demander si elle est en règle menstruelle, enceinte, allaitante. Après, on mesure son poids, on prend sa taille. Si tout est bon, on l'envoi à la salle de prélèvement", a indiqué un technicien de laboratoire.



La secrétaire générale de l'association, Hakima Adam Idriss, a estimé que le don de sang ne peut que être bénéfique. Elle a encouragé les citoyens à donner leur sang et à ne pas avoir peur.