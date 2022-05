Tchad : des femmes du Mayo Kebbi Ouest prient pour un climat social apaisé

Sous l'égide de la délégation provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Mayo Kebbi Ouest, les femmes des différentes organisations ont uni leurs forces afin de prier pour la paix ce 21 mai 2022 à Pala.



D'une même voix, elles ont prié pour dire non à la violence, non aux manipulations politiques et non à la haine mais oui à la paix. Elles demandent également aux autres femmes d'intensifier la prière un peu partout.



Pour la déléguée en charge de la femme de la province Mme Tchindebé née Céline Passalet, malgré le mauvais climat sociopolitique au Tchad et les manipulations par des personnes qui ne visent que leurs intérêts, il est important pour chaque tchadien de s'investir pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.



Au lieu de vivre dans un pays en crise, il faut plutôt choisir un pays stable, souligne Mme Tchindebé née Céline Passalet. Ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang ne doivent pas détourner l'attention des femmes qui éduquent les enfants dans la tranquillité, l'amour et la paix.



La déléguée exhorte ses sœurs à développer l'instinct de mère autour d'elles afin de ne pas tomber dans le chao qui ne profitera à personne. « Prions pour la paix dans notre pays, prônons la paix et rien que la paix », dit-elle. Elle appelle les femmes à se préparer et à s'engager pour la réussite du prochain dialogue national inclusif.