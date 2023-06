Tchad : des femmes formées en techniques de couture à Massakory

La délégation provinciale du genre et de solidarité nationale de Hadjer-Lamis, a organisé ce lundi 5 juin 2023, une cérémonie officielle pour clôturer la formation faite aux femmes dans le domaine de couture et de broderie. C'était en présence du responsable du Centre social et le Chef de service en charge de la protection.



Elles sont 35 femmes à être méthodiquement formées pendant trois mois dans la ville de Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis. Cette formation minutieusement suivie, est organisée dans la salle de formation de ladite délégation.



Le délégué provincial du genre et de la solidarité nationale de Hadjer-Lamis, Brahim Al-Hissein Ahmat, a lors de son mot de circonstance, précisé que cette session de formation entre en droite ligne de la politique du gouvernement axée sur l'autonomisation des femmes.



Il souligne aussi que c'est par l'engagement de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh que la délégation a pu effectivement former les 35 femmes qui sont outillées aujourd'hui en techniques de couture et de broderie.



Après avoir reçu leurs attestations de fin de formation, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à leur apprentissage, tout en s'engageant en traduire leurs connaissances en pratique pour entrer dans la vie active.