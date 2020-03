Tchad : des femmes formées sur les activités génératrices de revenus à Mongo

En bref. Une formation dans le cadre des activités génératrices de revenus a été lancé jeudi matin au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mongo (CLAC), dans la province du Guéra.



Plusieurs autorités civiles et militaires ont pris part à l'ouverture de cette session de formation.



Organisée par la Fondation Grand Cœur, cette formation regroupe 65 groupements qui en bénéficieront pendant quatre jours.



Elle permettra aux participantes de connaître certaines techniques agricoles et surtout l'utilisation et l'entretien des matériels qui leurs seront remis à la fin de la dite formation.