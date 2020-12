Tchad : des femmes haussent le ton contre le mariage précoce, la mortalité maternelle et infantile

L'association des femmes pour la lutte contre le mariage précoce, la mortalité maternelle et infantile sensibilise la population du quartier Sanbagali dans le 3ème arrondissement de N'Djamena. Elle a lancé jeudi une action de sensibilisation sur les méfaits du mariage précoce et la mortalité maternelle infantile.



Le mariage précoce est devenu des nos jours un phénomène qui freine le développement de la jeune fille. Il est la première cause de mortalité maternelle et infantile. Les enfants naissent avec un poids inférieur et le nombre de décès dû à la malnutrition augmente de façon dramatique.



Pour maîtriser ce phénomène dramatique, l'association a pris l'Initiative de venir au secours de la population en sensibilisant les habitants de Sanbangali sur le danger encouru par les filles lorsqu'elles sont en grossesse et après la naissance de leur enfant.



La présidente de ladite association, Mme. Souraya Moukhtar Mahadi, souligne que les filles qui se marient jeunes sont exposées plus que les autres à la violence de leur partenaire et aux abus sexuels.



"Le mariage précoce est en contradiction avec les droits de l'Homme et prive les jeunes filles de leur éducation, la santé et de leur avenir", précise-t-elle.