Tchad : des femmes lancent un projet d'exploitation de biogaz

L'Union des femmes pour la lutte contre la désertification au Sahel (UFLCDS) a lancé ce lundi 1er avril, un projet d'exploitation de biogaz à usage domestique et industriel pour soutenir la protection de l'environnement. Le projet pilote est désormais opérationnel.



Le maire du 2ème arrondissement de N'Djamena s'est dit satisfait du lancement de l'exploitation de biogaz dans son arrondissement. Il souhaite que l'initiative s'inscrive dans la continuité de la lutte pour la protection de l'environnement.



Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène. C'est un gaz combustible composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. Il peut être brûlé sur son lieu de production pour obtenir chaleur et électricité ou purifié pour obtenir du biométhane utilisable comme gaz naturel pour véhicules ou injectable sur le réseau de distribution de gaz naturel.



La présidente de l'UFLCDS, Mariam Ahmat Djamil a mis en avant les retombés du projet pour les ménages. "La centrale que nous allons mettre en oeuvre a une capacité de 3 mégawatts et produit 1605 bouteilles de biogaz par jour pour la cuisson. Notre objectif est d'atteindre 25 méga en 2025 et 50 méga en 2030", a-t-elle expliqué.



Le représentant du ministre de l'Energie et du Pétrole, l'expert en énergie Mignede Modingam a déclaré que "l'engagement de nos soeurs auprès du Gouvernement vient à point nommé. En résolvant ce problème d'énergie, nous allons concrétiser le Tchad que nous voulons".



Le ministère du Pétrole et de l'Energie a fait part de sa disponibilité à soutenir toute initiative qui renforcerait l'indépendance énergétique du Tchad.