Tchad : des filles formées sur la cohésion et la solidarité à Abéché

Une trentaine de jeunes filles et garçons ont bénéficié samedi à la maison de la culture Alhadj Ahmad Pecos d'Abéché, d'une formation sur le thème : "être libre ensemble".



Cette formation d'une journée est initiée par Focus International.



La présidente et formatrice, Hapsita Doudji Madjire, a souligné que cette séance de formation permettra aux jeunes récipiendaires de mettre en pratique la question de la cohésion sociale, mais aussi de maintenir la solidarité et la tolérance envers les autres.



A la fin de la formation, les jeunes ont reçu des attestations.



Une cellule de Focus International section d'Abéché a été installée.