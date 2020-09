Tchad : des fonctionnaires formés en traitement comptable et décaissement des bailleurs de fonds

Une bonne partie du temps sera consacrée aux cas pratiques et des sessions informelles sur les questions et réponses autour des problèmes communs dans le domaine de la comptabilité des projets, les décaissements, le budget et le contrôle de gestion.



La formation des fonctionnaires de l'administration publique vise à amener les cadres du ministère de l'Économie et d'autres ministères à maîtriser les techniques de traitement et de décaissement de bailleurs de fonds.



Selon la directrice générale adjointe du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Mme. Rayoumta Madingue, il est important de maîtriser les procédures des différents partenaires pour une efficacité dans la mise en oeuvre des budgets programmes et une efficience dans l'allocation des ressources mobilisées.



"Cette formation marque le début d'une série formation, en droite ligne avec la redynamisation de la plateforme de gestion de l'aide. Cet outil est basé sur la technologie en matière de prévision et de traçabilité de l'aide publique au développement", indique la directrice générale adjointe du département ministériel.