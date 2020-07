Tchad : des fonctionnaires remplacés par décret, 5 jours après leur nomination

Le chef de l'État Idriss Déby a signé mercredi deux décrets portant nomination à des postes de responsabilités au Bureau national de fret terrestre et au Conseil des chargeurs, des entités sous tutelle du ministères des Infrastructures.



Les directeurs généraux sortants de ces deux organes -Hamid Dady Haliki et Mahamat Abdelkerim Bagari- ont été nommés il y a cinq jours, par décrets n° 1415 et 1416 du 3 juillet 2020.



Ils sont finalement remplacés, mais appelés d'autres fonctions, au terme des décrets n° 1522 et 1523 du 8 juillet 2020. Les nouveaux directeurs sont respectivement Younouss Daoussa Mahamat et Hissein Bosquet.



Aucune explication n'a été donnée sur ce brusque revirement.