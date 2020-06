Tchad : des fournitures scolaires offertes aux élèves du Lycée franco-arabe d'Abeché

Après avoir distribué des masques aux élèves du lycée le 26 juin, les proviseurs du Lycée national Franco-arabe littéraire Abakar Adoum Mahamat, et scientifique Djerambete Djimtoloum Oyono ont procédé à la remise de dons de fournitures scolaires de la coopération Koïca et UNICEF aux élèves desdits établissements.



Il s'agit de cahiers, stylos, boîte à outils géométriques et sacs d'écolier.



Les deux établissements font partie du projet pilote financé par Koïca, une agence de coopération coréenne internationale, par le canal de l'UNICEF au Tchad.



Les deux proviseurs ont adressé leurs remerciements suite à ce geste salutaire de l'UNICEF et de la Coopération Koïca. Ils ont exhorté les autres partenaires à emboîter le pas pour aider les élèves à mieux s'équiper en matériels didactiques et sanitaires.