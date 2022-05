Tchad : des gendarmes maîtrisent un individu armé qui a tenté d’entrer au parquet

Un individu armé a tenté d’entrer de force au parquet. Il a été maîtrisé par les gendarmes en faction. Selon la version du chef de poste du parquet de N'djaména, le service de sécurité du parquet a intercepté ce 31 mai aux environs de 11h, un homme armé qui voulait entrer de force au Palais de justice de N’Djamena.



Toujours selon la même source, l’individu était en turban lorsqu’il a voulu accéder à l'enceinte du palais. Pour des raisons de sécurité, l'accès à ce lieu est soumis à certaines conditions, parmi lesquelles l'interdiction formelle d’entrer avec un turban attaché à la tête.



Ainsi, les éléments de la sécurité à l'entrée de la porte principale ont demandé à l’individu d'enlever son turban mais il a refusé.

Directement, l’homme est retourné à son véhicule et a démarré pour enfoncer la porte.



La sécurité l’a maîtrisé et a trouvé une arme de type Kalashnikov dans le véhicule. L’arme a été saisie et l’individu placé en garde à vue. Ce dernier affirme être un chef de service d’une institution militaire, raison pour laquelle il a refusé de se plier aux règles, toujours selon la même source.



Abakar Adoum N'gaye

Brahim Abdramane Ahmat