Tchad : "des gens vous disent que le Corona n'existe pas. Le Corona existe et il fait des victimes"

"Nous constatons que des gens vous disent que le Coronavirus n'existe pas. Le Coronavirus existe et il a fait des victimes", a déclaré lundi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale au cours de sa conférence de presse. Il a fait cette même remarque lors d'une récente interpellation à l'Assemblée nationale.



Une progression de la situation épidémiologique est constatée ces dernières semaines avec N'Djamena pour principal foyer. 60 cas ont été enregistrés ce mardi pour 316 échantillons analysés (9,49%). Le ministre de la Santé publique a estimé qu'il n'y a aucun intérêt à mentir sur les chiffres. Selon lui, même si le Tchad déclarait 1000 cas par jour, cela ne sous-entend pas qu'il bénéficierait de plus d'aide de l'extérieur.



"La victime peut être n'importe qui d'entre nous", a-t-il mis en garde, ajoutant que le taux de contaminations donnerait le "vertige" s'il l'on était amené à faire davantage de tests.



En plus du relâchement dans l'observation des mesures barrières, un autre facteur pourrait être lié à la propagation du coronavirus : l'adoucissement du climat car "le coronavirus aime le froid", a souligné le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.