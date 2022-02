Tchad : des gestes citoyens au centre d'une activité estudiantine à Abéché

Les membres de l'Union des étudiants zakhawa résident à Abéché ont organisé en début de semaine à Abéché, une série d'activités dans le cadre de la citoyenneté et de l'humanisme. Ils ont procédé tout d'abord à une donation volontaire de sang et de produits tels que du savon et des détergents aux malades du Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abéché. Les membres de cette association ont également nettoyé de fond en comble les locaux de la station provinciale de l'ONAMA d'Abéché.



Le président de l'Union des étudiants zakhawa résident à Abéché, Abderaman hissein Fadoul, a souligné que par ces gestes, son organisation apporte sa pierre de construction au développement de la société et aide les personnes vulnérables.



Le responsable du volet hygiène et assainissement du CHU d'Abéché, Abdelmalik Malik, a salué l'acte posé par les membres de l'union. Ces deniers ont visité différents services de l'hôpital pour distribuer des savons et détergents aux patients.