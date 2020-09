Tchad : des gestionnaires de radios communautaires désormais outillés en management

Durant les trois jours de formation, les participants ont été outillés et ont renforcé leurs capacités en techniques de gestion et d'autonomisation dans la prise en charge de leurs radios communautaires.



Le chargé des programmes du projet "Voix de la paix", Mallory Dioukain, souligne que dans le cadre de ses programmes de lutte contre l'extrémisme violent, l'ONG continuera à œuvrer pour le bien-être des médias en général et ceux communautaires en particulier.