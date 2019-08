Tchad : des handicapés formés en entrepreneuriat pour favoriser leur insertion

L’Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a lancé ce samedi 17 aout 2019 à la Bibliothèque nationale, un atelier de renforcement des capacités des organisations et regroupements des personnes handicapées en techniques d'entrepreneuriat, de création et de gestion des micro-entreprises.



L'atelier de renforcement vise à promouvoir l'autonomisation et l'insertion socio-économique des personnes handicapées, victimes des guerres et démobilisés militaires.



Le directeur général de l'ONAPE, Fayçal Hissan Hissein Abakar, indique que cet atelier marque le début d'une entrée effective des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.



Selon lui, l'objectif recherché est de conduire les personnes handicapées à monter leur propre affaire. « Notre logique intervention est fondée sur les aspirations novatrices d'Idriss Deby Itno, président de la République, qui a mis un point d'honneur à l'épanouissement des personnes handicapées dans la 4ème République », explique-t-il.