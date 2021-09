Tchad : des hommes d'affaires nigérians souhaitent un accord de transit commercial

Le chef du gouvernement Pahimi Padacké Albert a reçu en audience ce 2 septembre un groupe d'hommes d'affaires nigérians qui sollicite la signature un accord de transit pour renforcer les échanges économiques.



La délégation d'opérateurs économiques entend accompagner le Tchad dans la promotion des investissements, les importations et exportations, et la lutte contre la cherté de la vie.



Les investisseurs ont exprimé leur intention d'installer leur compagnie aérienne à N'Djamena pour assurer le transport des personnes et des biens.



Selon leur représentant, Dr. Mohamed Bambado, la vision est de rendre opérationnel le corridor N'Djamena-Djiffa-Kanon-Lagos, en s'appuyant sur leur expertise et tout ce qu'ils ont comme espace au niveau du port de Lagos et d'autres ports nigérians afin de permettre aux importateurs tchadiens de faire transiter leurs marchandises à partir du Nigéria jusqu'au Tchad à un prix intéressant.