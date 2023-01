Tchad : des infrastructures entamées depuis 2012 attendent d'être finalisées à Am-Timan

Plusieurs édifices d’intérêt public sont soit en finition et pas réceptionnés, soit ils sont en arrêt total. Selon nos investigations et descentes sur le terrain, deux tiers du fonds alloué pour leur construction ont été encaissés par les entreprises qui ont gagné ces marchés.



Les édifices bloqués à mi-chemin sont le stade omnisport d’Am-Timan, le lycée moderne et le bâtiment qui servira de résidence et bureau au sous-préfet d'Am-Timan rurale. Par contre, le bâtiment de l’hôpital d’Am-Timan et celui du marché moderne de ladite ville sont achevés il y a quelques années, mais la réception pose problème. C’est là, la question.



Au niveau de l’hôtel d’Am-Timan, le responsable de la mission de contrôle Bercci, Rodrigue Béral, affirme qu'il reste quelques touches de finition. Selon lui, l’assurance est donnée pour la fin du mois en cours.



Il faut noter que ces chantiers ont été lancés au temps du feu maréchal Idriss Deby Itno. Ils ont coûté plusieurs dizaines de milliards à l’Etat tchadien.