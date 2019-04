Tchad : des initiatives pour renforcer la cohésion sociale au Logone Occidental

Le Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique au Logone Occidental (RAPCP) multiplie ces derniers temps, dans la province du Logone Occidental, les initiatives tendant au renforcement de la paix sociale et de l'unité nationale à travers une myriade de rencontres d'échanges sur la paix et la cohabitation pacifique.



Cette caravane de paix et de cohésion sociale a démarré dans le quartier de Guelkor à Moundou, avant de s'étendre à 24 autres quartiers pour véhiculer et partager des idées avec les habitants.



Au centre de la rencontre, la paix et la cohabitation pacifique. Cette rencontre d'échange durera deux semaines pour permettre de consolider les acquis de la paix et de la cohésion sociale entre tous les fils du Logone Occidental, martèle le président de l'association, Moussa alkhali Moussa.