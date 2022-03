Tchad : des initiatrices de la SENAFET honorées pour leur engagement

Dans son discours, Dina kerima Djangbei, l'une des initiatrices de cette cérémonie de reconnaissance, a honoré ces mamans qui ont lutté pour instaurer la SENAFET. Neuf des 11 initiatrices étaient présentes.



"Chères mamans, vous voudrez bien accepter notre petite reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait depuis 1987 à travers l'Association internationale des femmes amies du Tchad (AIFAT) qui donna naissance à la SENAFET. Nous, vos filles, avons décidé de vous célébrer vu que la société a longtemps ignoré votre existence et tous vos apports pour l'épanouissement de la femme", a déclaré Dina.



Et pourtant, chaque année les femmes tchadiennes s'activent pour célébrer cette semaine de la femme tout en faisant des initiatives de l'AIFAT leurs repères, a ajouté Dina.



Les premières initiatives de la SENAFET ont été très heureuses d'être décorées et de recevoir un tel honneur de la part de leurs filles et petites filles, au grand bonheur des organisatrices Dina kerima Djangbei et Samira Abdelkerim.