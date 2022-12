Tchad : des innovations fiscales dans le projet de budget 2023

Le budget prévisionnel 2023 intègre des dispositions et des réformes fiscales et digitales devant permettre d'une part d'accroître sensiblement les recettes pour atteindre le niveau des autres pays similaires et d'autres part d'améliorer le climat des affaires, de soutenir fortement le secteur agricole (pour consolider l'autosuffisance alimentaire), le secteur énergétique (pour atteindre l'autosuffisance énergétique dans les principales villes, notamment à N'Djamena dès avril 2023) et le secteur de l'eau, avec un triplement du budget d'investissement consacré à la réalisation des forages, des châteaux et réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable sur toute l'étendue du territoire national.



En termes d'innovations fiscales, le budget 2023 prévoit notamment une défiscalisation générale des importations des matériaux, intrants et équipements agricoles et pastoraux, une baisse de 75% des droits de douanes sur l'importation des camions gros-porteurs ainsi que sur l'importation du ciment en provenance des pays africains hors CEMAC.



Les ressources budgétaires en 2023 sont estimées à 1885 milliards de FCFA contre une prévision de 1359 milliards de FCFA en 2022. Les recettes pétrolières devraient passer de 633.8 milliards en 2022 à 1067 milliards de FCFA en 2023.



De même, les recettes hors pétrole passeront de 555,864 milliards de FCFA en 2022 pour s'établir à 624 milliards de FCFA en 2023 tandis que les dons devraient s'accroître de 9% passant de 169,2 milliards de FCFA en 2022 pour se situer à 193 milliards de FCFA en 2023.