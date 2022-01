Tchad : des investisseurs égyptiens intéressés par les secteurs de la santé et de l’énergie solaire

Après l’entretien avec son homologue Abdel-Fatah Al Sisi et la séance élargie aux deux délégations, le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu le 5 janvier, deux groupes d’investisseurs spécialisés dans les domaines de la santé et de l’énergie solaire qui désirent investir au Tchad. Il s’agit du Groupe Allam et du Groupe des hôpitaux saoudiens et allemands en Egypte et en Afrique du Nord.



Présent dans 11 pays africains et totalisant plusieurs années d’expériences, le groupe Allam est spécialisé dans les bâtiments et travaux publics ainsi que la fourniture d’énergie solaire. Il veut prospecter au Tchad à travers un programme de fourniture et installation d’équipements solaires photovoltaïques, financé par Africa Eximbank.



Le président directeur général dudit groupe, Hassan Allam est venu discuter avec le chef de l’Etat du lancement très prochain dudit programme au pays de Toumai. Les échanges entre le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno et le président directeur général du groupe Allam ont été focalisés sur ce point précis. Pays en construction, le Tchad a besoin de compétences et d’expertises des investisseurs étrangers pour l’accompagner dans ses efforts de développement du secteur énergétique, a déclaré le chef de l’Etat tchadien à ses interlocuteurs.



La seconde délégation reçue par le président de la République du Tchad est celle du groupe des hôpitaux saoudiens et allemands en Egypte et en Afrique du Nord, conduite par son directeur régional, le Dr Mohamed Hablas. Les échanges ont porté essentiellement sur la question de transfert de compétences au profit des médecins tchadiens, et le renforcement de leur capacité managériale dans la gestion des structures sanitaires.



Le président dtchadien a félicité et encouragé le Dr Mohamed Hablas pour cette démarche. Un déplacement à Ndjamena du Groupe, en vue d’échanger avec les responsables du ministère de la Santé publique, est envisagé au sortir des discussions.