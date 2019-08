Tchad : des investisseurs israéliens accueillis à N'Djamena

Tchad - Une délégation israélienne d'investisseurs conduite par le directeur de l'exploitation industrielle du ministère de l'Economie et de l'Industrie est arrivée ce lundi à N'Djamena.



La délégation a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous par le directeur général du ministère de l'Economie et de la Planification du développement, Houlé Djonkamla.



"Nous sommes venus ici, une délégation d'Israël, pour entendre un peu plus et connaitre davantage votre pays. On est très heureux de venir au Tchad pour nous informer davantage, apprendre l'histoire de votre pays, la situation locale, les différentes visions que vous avez dans différents secteurs. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler et coopérer dans l'avenir avec vous", a affirmé Sabine Segal, membre de la délégation.



Des rencontres sont prévues dès ce mardi 6 août avec des responsables de différents départements ministériels. Les échanges vont porter sur les opportunités d'investissements dans différents domaines, notamment la santé, l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la technologie et le commerce.



Des rencontres sont prévues avec le patronat tchadien et les responsables des banques.



Début 2019, le Tchad et Israël ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération. Le président Idriss Déby a appelé les investisseurs israéliens à découvrir au Tchad, une terre d'opportunités.