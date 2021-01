Tchad : des jeunes apportent leur appui pour la distribution des vivres à N'Djamena

Le sous-comité assitance du Comité de gestion de crise sanitaire a fait appel à plusieurs organisations pour renforcer la distribution des kits alimentaires à N'Djamena. La Jeune chambre internationale (JCI-Tchad), s'est chargée dimanche de la distribution de 500 kits alimentaires dans le 4ème arrondissement. La distribution a eu lieu au lycée de l'amitié Tchado-soudanaise, au quartier Naga 2.



Les kits sont destinés aux personnes vulnérables et démunies. Ils sont composés d'un sac de sucre de 50 Kg, un bidon d'huile de 5 Litres, un sac de haricots de 50 Kg, 4 Kg de viande et un sac de riz de 50 Kg.



Le président national de JCI-Tchad, Ahmat Haroun Larry, explique que les kits alimentaires octroyés par l'État entrent dans le cadre de l'aide sociale en cette période de confinement.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a donné des instructions pour que ces dons soient directement remis aux personnes nécessiteuses, particulièrement les femmes démunies qui sont touchées par les effets du confinement.