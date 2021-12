Tchad : des jeunes cadres de la Tandjilé mobilisent la jeunesse à Kélo

Ouvrant les assises de la conférence-débat à la salle de réunion de la Paroisse Notre Dame de Kélo, Flavin Ali Tobyo a exhorté les jeunes de la Tandjilé à s’unir pour la paix et le développement.



La conférence-débat a été animée par Béaloum Ali Derping sur le thème : "la jeunesse de la Tandjilé face aux défis de l’unité, de la paix et du développement en période de transition".



Le conférencier, face aux jeunes représentants les différentes organisations locales, a fait entendre que la paix est le socle du développement. Plusieurs maux qui minent le développement de la province ont été évoqués en vue d'éventuelles solutions.



Quand au match de gala en soutien au Conseil militaire de transition (CMT) qui s'est joué dans la soirée, il a opposé l’équipe de la STE Kélo à celle de Almanna FC. Il s’est soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur de Almanna FC.



Ces activités sont organisées sur fonds propre des jeunes cadres ressortissants de la Tandjilé vivant à N’Djamena, membres de la plateforme, en vue de conscientiser la jeunesse locale sur l’importance de la paix et du vivre ensemble.