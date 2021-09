Tchad : des jeunes d’Haraze Al-Biar s'insurgent contre le processus de sélection au CNT

D’après l’avis lancé par la commission ad hoc de la sélection des candidatures au Conseil national de transition, une commission a été formée pour chaque province et chaque département, afin de collecter la liste de candidats au CNT, dont parmi les commissions celle de Haraze Albiar aussi. Mais le paradoxe est que parmi les membres de la commission du département de Haraze Albiar, certains se sont inscrits comme candidats à N’Djamena, sans se rendre à la base c’est-à-dire au département. Selon l’Union des Associations des Jeunes pour le Développement de Haraze Albiar, les candidats qui ont postulé au nom de Haraze Albiar, sont des ressortissants de la localité, mais ils ne sont pas reconnus par la base, que ce soit sur le plan politique, de la société civile ou associative.



Pour la plateforme de Haraze Albiar, les personnes sélectionnées pour les dépôts de dossiers ne sont ni membres d’une organisation féminine, ni d’une association de jeunes, voire parti politique. Mais politiquement, l’on se demande sur quelle base ils sont sélectionnés pour en être membres. La plateforme s’insurge contre cette volonté politique. Pour elle, la commission devrait venir sur place, consulter les différentes organisations et associations et la société civile, afin de trouver les candidats idéaux au choix des jeunes qui connaissent mieux la réalité de la localité que quiconque, afin de mieux discuter et défendre les intérêts de tous.



Ainsi donc, l’Union des Associations de Jeunes pour le Développement du Département de Haraze Albiar, appelle la commission ad hoc chargée de candidatures au CNT, de revoir cette situation et demande aux hommes politiques de revoir leur choix fait sans la consultation de la base. Elle rappelle que parmi les membres de l’association de jeunes de Haraze Albiar, il y a aussi des cadres politiques et des grandes personnalités de la localité qui ne sont pas informés du choix des candidats représentant de Haraze Albiar.

D’après les informations reçues de la part des jeunes de Haraze Albiar, ils se disent lésés. Les jeunes, dans l’unanimité, disent que si la situation des personnes choisies politiquement pour représenter le département au CNT n’est pas revue, ils feront entendre leur voix.