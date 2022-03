Tchad : des jeunes de Barh-Koh bénéficient d’une formation professionnelle

Il s'est tenu ce 18 mars 2022 à Djoli, canton de la sous-préfecture de Balimba, une cérémonie de remise d’attestations de fin de formation aux jeunes ayant suivi la formation en fabrication des matériels agricoles.



Ce sont plus des 20 jeunes chômeurs ou en sous-emploi, diplômés, scolarisés ou non scolarisés et âgés de 14 à 30 ans qui ont bénéficié de cette formation appuyée par le programme FORMI (Formation et insertion des jeunes). Ils sont issus des cantons Balimba et Djoli.



Il faut noter que ces jeunes ont d'abord suivi les cours en alphabétisation dans les centres d'éducation non formelle avant d'accéder à cette formation.



La cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général du département de Barh-koh, représentant le préfet, et du délégué de la formation professionnelle.