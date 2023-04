Tchad : des jeunes de la Tandjilé bénéficient des financements de l’initiative 50.000 emplois

Dans la province de Tandjilé, une remise de chèques de financement aux lauréats de l'initiative de 50 000 emplois décents a eu lieu le 3 avril, en présence du secrétaire général de la province représentant le gouverneur.



Dans son discours, la déléguée à la jeunesse de la province, Mango Kgaboholi, a rappelé que les crédits offerts par l'Unité de Gestion des Projets étaient remboursables et sans intérêt. Elle a demandé aux bénéficiaires de faire preuve d'assiduité, de rigueur et surtout de sérieux dans la gestion de leur micro-entreprise pour leur insertion socio-économique. Elle a également demandé à tous ceux dont le nom ne figurait pas sur la première liste de prendre leur mal en patience et de garder espoir pour la seconde vague.



De son côté, le coordonnateur de l'initiative 50 000 emplois, Kemba Didah Alain, a souligné que l'entrepreneuriat était une solution alternative permettant d'absorber rapidement le nombre sans cesse croissant de chômeurs. C'est dans cette perspective que l'ambitieux projet dénommé « Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes », mis en place par le Chef de l'État, a été créé pour apporter des solutions idoines aux problèmes de chômage des jeunes du Tchad.



L'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes au Tchad ambitionne de créer 50 000 emplois pour les jeunes sur une période de trois ans, en renforçant les compétences techniques et managériales des jeunes et en promouvant le volontariat.



Cette initiative du chef de l'État témoigne de la ferme volonté du gouvernement de transition de résoudre durablement la question du chômage des jeunes en favorisant l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus.



La politique générale du gouvernement en matière d'accès à l'emploi et au marché du travail est en faveur de la jeunesse. Cette première vague de financement pilote pour la province de Tandjilé accompagnera 24 des meilleurs projets des jeunes, y compris des groupements et des associations, pour une enveloppe de 22 500 000 F.



La première vague de financement sera complétée par d'autres vagues, et les bénéficiaires seront les ambassadeurs de ce projet. La réussite de leurs activités déterminera la suite de ce projet. Il a été rappelé de faire bon usage de ces fonds mis à leur disposition et de respecter leurs engagements dans la mise en œuvre de leurs activités. La création d'emplois et le remboursement de ces fonds dans les échéances prévues permettront de financer les projets de leurs frères et sœurs dans les prochaines vagues.



De son côté, le secrétaire général de la province de Tandjilé, représentant le gouverneur Bachar Brahim Abakar, a souligné que la première vague profitait aux départements de Tandjilé-Est, Centre et Ouest. Cette action salvatrice vise à intégrer la jeunesse au processus de développement socio-économique du pays.



Il a invité les bénéficiaires à profiter de cette opportunité offerte par les autorités du pays pour se lancer dans le monde des affaires plutôt que de toujours compter sur la Fonction Publique. Aussi, il a rappelé que ces fonds sont des crédits remboursables qui serviront à financer d'autres projets en cours et non une subvention à fonds perdus.