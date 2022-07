Tchad : des jeunes de la Tandjilé lancent "La nouvelle voie"

Le meeting a eu lieu de la ministre de la Formation professionnelle, Kassiré Isabelle Housna, du gouverneur de la Province de la Tandjilé, Doudlengar Miyao et du préfet Doud Souleymane Ousmane.



Devant une foule immense, majoritairement jeune, le président du comité d’organisation Malloum Mahamat Abakar a indiqué que le meeting est organisé par les jeunes de la Tandjilé et s’inscrit dans la droite ligne de son engagement à apporter son soutien irrévocable et indéfectible a la politique du président du CMT, le général Mahamat Idriss Deby.



De son coté, le président de l'association, Singso Noé, a souligné que le nom "La nouvelle voie" n'est pas le choix du hasard.



​Le gouverneur et la ministre ont salué l'initiative des jeunes et promis de faire remonter leurs doléances. Ils ont encouragé l'association à aller au-delà de son rôle traditionnel pour contribuer à l'unité.