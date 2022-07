Tchad : des jeunes de la société civile en visite à la base de Barkhane

Une délégation de l’Union Nationale des Jeunes Cadres pour la Consultation et la Cohabitation Pacifique (UNJCP), conduite par son président, Me Sidick Sougui Lony était au cœur des installations de la Force Barkhane, à la base Adi Kosseï de Ndjamena.



Cette visite guidée à la Base Aérienne Projetée (BAP) de Ndjamena le 11 juillet dernier, avait pour objectif de mettre en exergue les dispositifs mis en place par les armées françaises à travers la force Barkhane, pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne.



Au-delà de l’aspect sécuritaire, le commandement de la force Barkhane a mis au profit la venue des membres de l’UNJCP, pour présenter la dimension partenariale de ces actions au Tchad. Le commandant de la BAP de Ndjamena a indiqué que la force Barkhane intervient depuis 2014 aux côtés des pays du G5 Sahel.



Sa principale mission est de lutter contre les groupes terroristes et de soutenir les forces armées des pays partenaires, afin qu’elles puissent prendre en compte cette menacé, a-t-il rappelé. Mis à part le volet sécuritaire, la force Barkhane intervient également sur le plan humanitaire, notamment par la construction des puits d’eaux, la rénovation des hôpitaux, les formations et dons des denrées alimentaires.



A l’issue des présentations suivies des questions-réponses, les participants ont eu la possibilité de mieux cerner les contours des accords de défense et de partenariat entre les forces armées françaises et les pays du G5 Sahel en général, et le Tchad en particulier.