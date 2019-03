Tchad : des jeunes déscolarisés formés dans différents métiers

Une vingtaine de jeunes déscolarisés de la ville de N'Djamena suivent depuis ce vendredi 29 mars une formation en perfectionnement aux nouvelles techniques de peinture, de soudure et tôlerie, au Centre de formation technique professionnel de Chagoua.



La formation a été initiée par la coopérative des tolliers, peintres et soudeurs, et est financée par le Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP). Elle s'étale sur une durée de 90 jours et doit permettre aux jeunes de s'imprégner des techniques de ces métiers.



D"après l'un des formateurs, Hassan Ahmat, ces métiers sont en plein essor au Tchad.



Le directeur du centre de formation, Magadi Paul a relevé que "l'adéquation formation et emploi est un impératif pour avoir sa place sur le marché du travail". Il a assuré de la détermination de sa structure à fournir une bonne formation aux jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle.



La représentante du FONAP, Fatimé Souad Youssouf a appelé les jeunes à la ponctualité, à l'assiduité et à l'exemplarité au cours de la formation.