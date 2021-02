TCHAD Tchad : des jeunes déscolarisés se forment à la fabrication d'équipements agricoles au Moyen-Chari

Alwihda Info | Par Valery Lorangué - 15 Février 2021



​Le ProQeb visite et suit la formation des artisans des Centres d’Education de Base Non Formel (CEBNF) et des Centres de Formation des Jeunes et Adultes (CFJA).

Le Programme, Promotion de la Qualité de l’Education de Base au Tchad (ProQEB) s’est rendu la semaine dernière dans le canton Djoli pour le suivi des travaux des apprenants sortis des Centres d’Education de Base Non Formel (CEBNF) et des Centres de Formation des Jeunes et Adultes (CFJA).



20 jeunes dont treize 13 du canton Djoli et sept du canton Balimba sont bénéficiaires de cette formation. Le ProQEB a formé ces jeunes âgés de 9 à 14 ans déscolarisés et non scolarisés, sortis des CEBNF et aussi des jeunes âgés de 15 à 25 ans issus des CFJA qui répondent aux mêmes critères. C’est après trois ans de formation que ces jeunes suivent depuis le mois de novembre 2020 une formation de six mois sur la fabrication des équipements agricoles au Centre de formation en Fabrication de Matériels Agricole de Djoli organisée par l’ONG Formation et Insertion des Jeunes au Tchad (FORMI).



Le responsable de l’antenne Sud du ProQEB, OuyaTakené a situé l’objet de la mission qui consiste à vérifier les acquis de l’enseignement de base qui ont été réinvestis par ces jeunes dans la formation professionnelle. L’important de cette visite est d’examiner comment ces jeunes ont à travers les langues locales que sont le français et le Sara ont appris à lire, à écrire, à compter et ont réinvesti ces connaissances dans la fabrication des charrues, des charrettes, des décortiqueuses, des moulins, etc.

A l’issue de cette visite, Ouya Takené, responsable de l’antenne Sud du ProQEB, souligne qu’il est clair que si ces jeunes ne savaient pas lire, écrire ni calculer, il serait difficile pour eux de dérouler une fiche technique par exemple de la fabrication d’une charrette ou d’une charrue. Il affirme que ces jeunes étaient même très à l’aise quand il s’agit d’expliquer une situation en leur langue. Apprenants, parents, formateurs et ONGs partenaires témoignent qu’il y a un effort considérable fourni en sens. Le responsable de l’antenne Sud du ProQEB, Ouya Takené, rappelle que les disciplines fondamentales de l’éducation de base sont la lecture, l’écriture et le calcul. Elles sont très fondamentales dans la vie d’un jeune qui cherche à se prendre en charge à travers un métier. Il révèle que son ONG (ProQEB) ne s’occupe que de la formation de base. Le volet insertion de ces jeunes revient à l’ONG sœur dénommée FORMI, toutes deux financées par la coopération Suisse.



Le président du Centre de Formation en Fabrication de Matériels Agricole de Djoli (CFFMA), Masrayam Madjimbaye, par ailleurs formateur principal, souligne que depuis la création du centre il y a deux ans, c’est la toute première promotion en forage et soudure. Et six modules ont été enseignés à ces vingt jeunes. Il demande donc au ProQEB et à l’ONG FORMI de pérenniser ce genre de formation.



Les 20 jeunes apprenants dont une seule fille sont logés et nourris au sein dudit centre. Ils ont six heures de cours par jours.





