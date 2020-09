Tchad : des jeunes distribuent des masques dans les parcs de voyage à N'Djamena

N'Djamena - L'association des jeunes étudiants et ressortissants de Dar-Kouka (AJERDK) s'implique dans la sensibilisation contre la Covid-19. Ses membres ont fait une descente mercredi au parc routier de voyage vers Abéché pour véhiculer les mesures barrières essentielles et distribuer des masques aux voyageurs.



Le président de l'AJERDK, Djibrine Souleymane Djibrine, en première ligne dans cette initiative, indique que la sensibilisation contre la Covid-19 est primordiale en cette période de crise et d'inondation. Il rappelle que la population ne doit pas baisser la garde dans le respect des mesures barrières.



Djibrine Souleymane Djibrine a exhorté les bénéficiaires à porter les masques pour se protéger et protéger les autres.



Des mesures strictes adressées aux agences de voyage



Le Comité de gestion de crise sanitaire a fait part hier de son indignation face au comportement des agences de voyages et autres transporteurs qui prélèvent le double du tarif du transport sans respecter la distanciation sociale dans les bus.



Il exige de tous les transporteurs de se conformer sans délai aux engagements pris vis-à-vis du Gouvernement pour obtenir la reprise de leurs activités. Les départements ministériels concernés sont instruits à l'effet de faire respecter par les agences de voyages les conditions ci-après :

- le lavage des mains à l'eau et au savon du passager avant de monter dans le bus ;

- le port du masque tout au long du voyage ;

- l'observation de la distanciation sociale ;

- l'aération du bus tout au long du trajet par l'ouverture de temps en temps des fenêtres.