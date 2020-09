Tchad : des jeunes du Guéra réunis à N'Djamena pour discuter de l'avenir de leur province

L'association des jeunes du Guéra (AJEG) est en assemblée générale extraordinaire ce samedi, à la Maison de la femme de N'Djamena.



"La jeunesse au service du Guéra", c'est le thème de l'assemblée qui se penche sur les difficultés et veut échanger sur les enjeux liés à l'avenir de la province.



Le président du comité d'organisation, Garsouk Djiduim, relève que l'AJEG a 23 ans d'existence, et traverse aujourd'hui une zone de turbulence. "Ce sont les difficultés rencontrées qui font grandir", relativise-t-il.



Le président de l'AJEG, Abdelhamid Almahady, indique que l'intérêt de la province du Guéra doit se passer du sentiment personnel. "La lutte pour l'avenir du Guéra sera difficile. Il nous faut des membres du bureau exécutif qui soient capables de participer au développement du Guéra d'une manière active", souligne-t-il.



"Le choix de la population du Guéra doit être guidé par des impératifs de cohésion et de solidarité. Les intérêts particuliers et égoïstes doivent céder aux intérêts de l'ensemble des habitants du Guéra", estime Abdelhamid Almahady.