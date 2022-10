Tchad : des jeunes du Mayo Kebbi Ouest réclament 5% sur l'exploitation de leurs ressources

Pour les jeunes, la non affectation d'un pourcentage tiré de l'exploitation de l’or et du ciment à la région productrice constitue une injustice flagrante dans la mesure où d’autre provinces en tirent profit à travers une gestion respectueuse et équitable.



Dans leur communication, les jeunes du Mayo Kebbi Ouest exigent des autorités du pays la mise en place d’un mécanisme permettant de bénéficier des 5% afin de contribuer au développement de la province.



Ils demandent la prise en compte des mesures d’accompagnement et de compensation des dégâts environnementaux notamment le bitumage rapide de la route Kelo-Pala jusqu’à la frontière camerounaise, et souhaitent la mise en œuvre effective des mesures favorisant l’emploi des jeunes dans les différentes unités de production et d’exploitation des sous-sol du Mayo Kebbi Ouest.



Pour eux, la mise en œuvre des mesures visant à règlementer l’exploitation des ressources aurifères à l’image des mesures de modernisation contenus dans les plans et directives nationaux est souhaitable.



Selon les membres de l’AJADR, section du Mayo Kebbi Ouest, depuis l’installation de la SONACIM en 2012 dans la province, cela ne profite en rien. Même chose pour l’exploitation artisanale de l’or depuis plusieurs décennies.



Selon eux, tout cela se fait en violation flagrante des dispositions de la Loi et des bonnes pratiques internationales. Et la population en subit les conséquences.



Ces jeunes se disent à jamais engagés pour que la province du Mayo Kebbi Ouest entre dans ses droits. Ils informent le gouvernement et les autorités de transition que la province du Mayo Kebbi Ouest est pacifique mais elle n’est pas dupe e n’a pas peur d’affronter son destin.