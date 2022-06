Tchad : des jeunes du Mayo Kebbi Ouest s'unissent pour une synergie d'action

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, a présidé la cérémonie d'installation au Centre culturel Nicodème (CCN) de Pala ce 3 juin. Il demande à ces jeunes d'oser pour réaliser des bonnes œuvres et de beaucoup entreprendre car le pays compte sur eux..



Pour le coordonnateur de cette organisation Mbayé Vaïssaba, les activités des jeunes doivent se faire en synergie d'action pour le bien-être de la province du Mayo Kebbi Ouest. Selon lui, la coordination s'est fixée pour objectif de promouvoir la participation des jeunes dans le développement, l'entrepreneuriat des jeunes, la redynamisation des organisations des jeunes menacées de disparition, le planning familial et la santé de reproduction, la protection de l'environnement, la scolarisation des filles et leur maintien dans les études, la lutte contre les mariages précoces et les violences basées sur le genre, et enfin la cohabitation pacifique.



D'après Mbayé Vaïssaba, plusieurs défis s'imposent à cette coordination des organisations des jeunes du Mayo Kebbi Ouest. Ce sont le chômage, la division, l'alcoolisme, la drogue, la délinquance, la médisance, les conflits légaux, la prostitution et le désespoir. Face à ces problèmes, si rien n'est fait, la jeunesse ne sera jamais le fer de lance de la nation mais plutôt une bombe à retardement pour le pays, prévient Mbayé Vaïssaba.