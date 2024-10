Tchad : des jeunes engagés pour le développement humain lancent une opération humanitaire à Kerfi

Cette initiative a suscité l'admiration et la reconnaissance de nombreux dignitaires locaux, parmi lesquels le sous-préfet de Kerfi, le chef de canton et d'autres personnalités influentes.



Lors de cette cérémonie empreinte d'émotion, le président de l'association a exprimé le souhait de voir les organisations humanitaires présentes dans la province de Sila, ainsi que le gouvernement de la République du Tchad, intervenir pour venir en aide à la communauté de Kerfi. Il a également présenté les ambitieux projets de l'association visant à améliorer les services de santé, le développement social et éducatif de la sous-préfecture de Kerfi, mettant en avant l'intérêt commun et l'initiative collective.



La priorité absolue de l'association reste l'accès à l'eau potable et à des soins de santé équitables pour l'ensemble de la population de Kerfi. Située à seulement 35 km de Goz-Beïda, la capitale de la province du Sila, Kerfi est une ville dynamique où convergent des commerçants venus de tous horizons. Grâce à sa position géographique stratégique, le président de l'association envisage d'investir dans l'agriculture et l'élevage pour stimuler le développement local, tout en veillant à l'intérêt supérieur de la population.