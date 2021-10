Tchad : des jeunes formés au Salamat pour leur insertion socioéconomique

C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans la province du Salamat, que le projet PRCPT, piloté par l'ONG allemande "GIZ", a organisé cette formation. L'objectif de la session de formation est de favoriser l'insertion socioéconomique des jeunes. La cérémonie officielle est présidée par le maire de la ville d'Am-Timan.



Ils sont 25 participants à prendre part à cette formation qui va durer 45 jours. Les apprenants et apprenantes seront formés dans trois domaines, à savoir : la couture, la mécanique moto et la menuiserie. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu à la commune d'Am-Timan en présence du délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Brahim Al-Hissein Ahmat et de la déléguée de la femme et de la protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane.



« C'est un plaisir pour moi en tant que projet de financer une formation qui doit préparer les jeunes à rentrer dans la vie active avec plus de sûreté », a déclaré le chef d'antenne PRCPT du Salamat, Djikoloum Dingamnayal Michael lors de son mot de bienvenue. Il a profité de l'occasion pour faire en amont, un plaidoyer pour ces apprenants auprès du maire de la ville d'Am-Timan qui est prié d'intervenir en faveur de ces jeunes et de les appuyer en tant que première autorité de la ville, à faciliter leur insertion socioéconomique, car ils auront certainement besoin de s'installer et d'ouvrir leurs propres ateliers.



Lançant officiellement la session de formation, le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassane Bremé, a remercié le projet pour son engagement et son appui à la province du Salamat en général et particulièrement à la commune d'Am-Timan afin de favoriser l'insertion des jeunes vulnérables et leur accès à l'emploi et à des revenus décents. « Nous sommes sensibles à cette initiative particulière comme à toutes celles qui ont pour objectif de lutter contre le chômage », a ajouté Ahmat Hassane Bremé.



La formation est organisée à travers la composante 2 du projet, axée sur l'amélioration de la condition socio-économique des populations.