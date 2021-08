Tchad : des jeunes formés sur les techniques de culture maraîchère au Sila

Un atelier de formation de deux jours sur les techniques de culture maraîchère a été lancé le 20 août à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila. Il a ciblé les membres de l'Union des jeunes artistes du Sila (UNAS) et a été encadré par l'ANADER.



Dans le cadre du Projet d'appui à la société civile au Tchad (PASOC) financé par l'Union européenne, l'atelier vise à former et sensibiliser les jeunes bénéficiaires.



Le formateur Belingar Jacob et le chargé de l'agro-forestier et l'environnement de l'ONG Concern World Wide au Sila, Abakar Hassab, se sont relayés pour expliquer le rôle de la culture maraîchère pour faire face aux défis liés à l'alimentation.