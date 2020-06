Tchad : des jeunes lancent une campagne contre la Covid-19 à Abéché

Le Comité des Jeunes Anti Covid 19 (CJAC) cellule provinciale du Ouaddaï vient de lancer sa campagne de sensibilisation et de distribution de masques, gel hydro-alcoolique et eau de javel dans la ville d'Abéché.



Dans son mot d'ouverture, le point focal du Comité des Jeunes Anti Covid 19, Allah-asra Marius Mbainarem a de prime abord fait savoir aux autorités locales le bien-fondé de cette initiative lancée par la coordination nationale à N’Djamena qui regroupe en son sein des leaders de quelques organisations de la société civile.



Selon Allah-asra Marius, les jeunes ambassadeurs de la province du Ouaddaï apportent leur contribution aux efforts du gouvernement dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus. Le point focal du CJAC du Ouaddaï d'ajouter que cette lutte nous concerne tous et l'Union de tous permettra de vaincre cette maladie.



Allah-asra Marius Mbainarem a remercié de tout cœur les responsables de l'hôtel de Ville d'Abéché pour avoir donné l'autorisation de sensibilisation des jeunes contre cette maladie. Il a enfin remercié les jeunes volontaires du CJAC de Ouaddaï du fait d’aller en guerre contre cette pandémie malgré les difficultés financières qui limitent le comité. C'est pourquoi, il demande aux autorités locales de venir en aide au CJAC pour accentuer cette caravane de sensibilisation dans les villages environnants.