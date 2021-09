Tchad : des jeunes nettoient bénévolement l’hôpital de la paix de Farcha

Le collectif des associations des jeunes du 1er arrondissement (l’association ATTADAMOUNE, le groupement des volontaires pour la promotion de la santé, l'association ALTAKHADOUM et le comité départemental de la Croix Rouge du 1er arrondissement) a donné un coup de balai ce samedi 25 septembre 2021 à l’hôpital de la paix de Farcha.



Le président de l’association des jeunes du 1er arrondissement pour le développement (AJPAD), Moussa Mbaïtelem, le vice-président de l’association ATTADAMOUNE, Idriss Mahamat, le représentant de la Croix Rouge du 1er arrondissement, Issa Djidda Ahmat, et le représentant du groupement des volontaires pour la promotion de la santé, Djibrine Oussoumane, se sont relayés pour expliquer que l’hygiène et l’assainissement de la ville sont le credo de leurs associations.



Pour leur opération, les bénévoles se sont munis de pelles, râteaux et brouettes. Ils ont nettoyé les plafonds, lavé les salles, les bureaux et désinfecter l’hôpital avec des l’eau de javel. Pour le président du collectif, Moussa Mbaïtelem, cet acte sera vulgarisé dans d’autres arrondissements de la capitale pour aider la mairie à faire face aux défis d’assainissement de la capitale.



Le médecin chef de l’hôpital de la paix de Farcha, Dr. Guilia Tampi Babegué, a remercié du fond de cœur le collectif des associations pour cet acte salutaire. Il appelle les autres à emboîter les pas de celle-ci, et exhorte le collectif à vulgariser cet acte dans d’autres quartiers de la capitale.