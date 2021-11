Tchad : des jeunes se revendiquant des Transformateurs reçus par le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 27 novembre en audience un groupe de jeunes, militants du parti Les Transformateurs conduit par Rongone Leopold, rapporte la Présidence.



À leur demande, ces jeunes sont venus échanger avec le chef de l’Etat sur les défis auxquels font face la jeunesse tchadienne et annoncer leur décision de soutenir le CMT et d’accompagner le processus de transition en cours.



Aux côtés de ces jeunes du parti Les Transformateurs, l’on a noté la présence d’autres jeunes issus d’organisations de la société civile.



Pour le chef de l’Etat, en sa qualité de garant de la paix et de la quiétude sociale, ses portes sont ouvertes et toute idée allant dans le sens de la concorde nationale est la bienvenue.



« Le CMT n’est pas un parti politique et il est au-dessus de la mêlée », a rappelé le chef de l’Etat. Aussi, invite-t-il, la jeunesse à une union sacrée autour du CMT pour tenir le pari d’une transition apaisée, vœux chers de tous les Tchadiens.